China Animal Husbandry Industry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Animal Husbandry Industry hat am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 CNY, nach 0,060 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,51 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,26 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at