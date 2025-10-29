China Animal Husbandry Industry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China Animal Husbandry Industry hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,14 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Animal Husbandry Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,70 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at