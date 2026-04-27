China Animal Husbandry Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Animal Husbandry Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,43 Prozent zurück. Hier wurden 1,76 Milliarden CNY gegenüber 1,82 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

China Animal Husbandry Industry hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,19 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte China Animal Husbandry Industry einen Umsatz von 5,98 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at