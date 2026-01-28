NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
28.01.2026 05:21:42
China approves first batch of Nvidia H200 chip imports: sources
Three major Chinese internet companies will be the first to receive themWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
05:14
|OpenAI in talks to raise $40bn in investments from Nvidia, Amazon and Microsoft (Financial Times)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.01.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26
|Wende im Chip-Streit? NVIDIA erhält offenbar Exportlizenz für H200 nach China - Aktie profitiert (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|159,46
|-0,54%