China-Autoabsatz fällt wegen Covid-Lockdowns 10,5 Prozent im März

Von Liza Lin

SINGAPUR (Dow Jones)--Die Autoverkäufe in China sind im März um mehr als 10 Prozent zurückgegangen. Die Hersteller hatten mit längeren Produktionsunterbrechungen zu kämpfen, nachdem strenge Einschränkungen wegen neuer Covid-19-Ausbrüche die Lieferketten unterbrachen. Die Pkw-Verkäufe gingen im März im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf 1,58 Millionen Fahrzeuge zurück, wie der chinesische Herstellerverband China Passenger Car Association am Montag mitteilte. Auch in Quartalssicht ging der Absatz um 4,5 Prozent auf 4,92 Millionen Autos zurück, so der Verband.

Seit dem Anstieg der Covid-Fälle im März hat China strenge Lockdowns in Schanghai und der nördlichen Provinz Jilin verhängt, um die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante einzudämmen. Dort liegen wichtige Zentren der chinesischen Automobilindustrie und die Werke von SAIC Motor, General Motors und Volkswagen.

Die Daten vom Montag sind ein weiterer Beleg dafür, wie Chinas Politik der strengen Abriegelung zur Ausrottung des Virus das Wirtschaftswachstum belastet. Einige der größeren Hersteller lassen Arbeiter auf dem geschlossenen Fabrikgelände leben, um den Betrieb aufrechterhalten zu können.

Der Druck auf den weltgrößten Automarkt dürfte zunehmen, weil auch die Nachfrage schwächelt, sagte Cui Dongshu, der Generalsekretär der China Passenger Car Association. "Die Covid-Infektionen haben einen enormen Einfluss auf die Produktion der Autohersteller gehabt, während die Verbraucher weniger die Autohäuser besuchen", sagte Cui.

Die Verkäufe von Elektroautos und Plug-in-Hybriden stellten unterdessen einen Lichtblick für die Branche dar. Den Daten des Verbandes zufolge hat sich der Absatz dieser Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr auf 1,07 Millionen Fahrzeuge mehr als verdoppelt.

