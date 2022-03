China: Autobauer setzen deutlich mehr Autos an Händler ab

PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Automarkt ist weiter auf dem Weg der Besserung. Im Februar setzten die Hersteller in der Volksrepublik mit 1,74 Millionen Stück rund 19 Prozent mehr Fahrzeuge an die Händler ab als ein Jahr zuvor, wie der Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Freitag in Peking mitteilte. Bei den Autos ergab sich sogar ein Plus von knapp 28 Prozent auf 1,49 Millionen Stück.

Insbesondere alternative Antriebe wie vor allem Elektroautos konnten zulegen und verkauften sich fast dreimal so gut wie letztes Jahr. Im Januar und Februar kommt es in China häufiger zu größeren Schwankungen bei den Zahlen, je nachdem wie das Neujahrsfest fällt, um welches die Wirtschaftstätigkeit für teils mehr als eine Woche deutlich heruntergefahren wird.

Der Aufwärtstrend hat sich aber auch über die ersten beiden Monate gezeigt, in denen der Fahrzeugabsatz der Hersteller um 7,5 Prozent auf 4,3 Millionen Stück anzog. Zuvor war die Zahl der verkauften Fahrzeuge monatelang gefallen. Die Zahl der an Hersteller verkauften Pkw legte in den ersten beiden Monaten des Jahres um gut 14 Prozent auf 3,7 Millionen zu.

Der Herstellerverband CAAM misst den sogenannten Großhandelsabsatz der Hersteller an die Händler. Auch der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association), der den Verkauf von Pkw an die Endkunden misst, hatte für Februar in dieser Woche von einem Aufschwung berichtet. Den PCA-Zahlen zufolge legten die Auslieferungen erstmals seit Mai 2021 wieder zu und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent auf knapp 1,3 Millionen Stück. Dass der Zuwachs im Verkauf an die Händler deutlich höher war, könnte auf einen Lageraufbau bei diesen hindeuten.

China ist für die deutschen Autokonzerne Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und BMW der größte Einzelmarkt. In den letzten Jahren stockte das früher rasante Absatzwachstum etwas, vergangenes Jahr sorgte insbesondere die knappe Chipversorgung für Produktionsprobleme.

