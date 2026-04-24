China Automotive Engineering Research Institute: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Automotive Engineering Research Institute hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat China Automotive Engineering Research Institute mit einem Umsatz von insgesamt 809,5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 887,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at