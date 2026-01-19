China Automotive Engineering Research Institute: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Automotive Engineering Research Institute hat am 16.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 CNY, nach 0,240 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,94 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

China Automotive Engineering Research Institute hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,920 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,97 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,68 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,03 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 5,22 Milliarden CNY gerechnet.

