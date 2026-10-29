China Automotive Engineering Research Institute: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Automotive Engineering Research Institute stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,260 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent auf 1,26 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at