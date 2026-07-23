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23.07.2026 06:31:29
China Automotive Engineering Research Institute gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
China Automotive Engineering Research Institute hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,27 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Automotive Engineering Research Institute noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 CNY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Automotive Engineering Research Institute im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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