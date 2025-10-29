China Automotive Engineering Research Institute legte Quartalsergebnis vor

China Automotive Engineering Research Institute hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

China Automotive Engineering Research Institute hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,270 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,11 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,02 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

