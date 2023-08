China Automotive Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China Automotive Systems ließ sich am 11.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Automotive Systems die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,350 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,310 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,06 Prozent auf 137,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 127,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

