China Avic Avionics Equipment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Avic Avionics Equipment hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 6,33 Milliarden CNY, gegenüber 6,36 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,44 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at