China Avic Avionics Equipment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China Avic Avionics Equipment ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Avic Avionics Equipment die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,070 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,36 Prozent auf 5,01 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at