China Avic Avionics Equipment legte Quartalsergebnis vor

China Avic Avionics Equipment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Avic Avionics Equipment ein EPS von 0,020 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,92 Prozent auf 4,64 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,69 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at