China Avic Avionics Equipment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Avic Avionics Equipment veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,02 CNY gegenüber -0,030 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Avic Avionics Equipment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,34 Milliarden CNY im Vergleich zu 7,24 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,220 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei China Avic Avionics Equipment ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,220 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,99 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 23,66 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at