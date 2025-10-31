China Avic Avionics Equipment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Avic Avionics Equipment hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 CNY, nach 0,060 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,53 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,05 Milliarden CNY in den Büchern standen.

