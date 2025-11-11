China BAK Battery stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China BAK Battery lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 60,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 44,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at