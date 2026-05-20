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20.05.2026 06:31:29
China BAK Battery verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
China BAK Battery hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei China BAK Battery ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 99,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69,6 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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