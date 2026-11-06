China Banking gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Banking hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,02 PHP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,68 PHP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,79 Prozent auf 21,02 Milliarden PHP. Im Vorjahresviertel hatte China Banking 25,57 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at