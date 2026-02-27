China Banking präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Banking hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,89 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 PHP erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 123,76 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte China Banking 26,67 Milliarden PHP umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,40 PHP eingefahren. Im Vorjahr waren 9,22 PHP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 180,90 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 94,54 Milliarden PHP umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 10,10 PHP und einen Umsatz von 72,99 Milliarden PHP beziffert.

Redaktion finanzen.at