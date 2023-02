China bestätigt mögliches Treffen zwischen Wang und Blinken nicht

PEKING (dpa-AFX) - China hat bislang keine Bestätigung für ein mögliches Treffen zwischen seinem obersten Außenpolitiker Wang Yi und US-Außenminister Antony Blinken am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gegeben. Er habe keine Informationen darüber, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Dienstag in Peking auf Journalistenfragen. Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Blinken eine solche Begegnung in Erwägung ziehe.

Es wäre das erste Spitzentreffen der höchsten Außenpolitiker beider Länder, nachdem Blinken Anfang des Monats einen geplanten Besuch in China wegen des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über den USA kurzfristig abgesagt hatte. China hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und von einem Forschungsballon gesprochen, der durch "höhere Gewalt" weit vom Kurs abgekommen sei.

Der Streit dauert an. Ungeachtet eines Dementis aus Washington wiederholte der Außenamtssprecher am Dienstag den chinesischen Vorwurf, dass mehr als zehn amerikanische Ballons im vergangenen Jahr in großer Höhe "illegal" über China geflogen seien. "Die USA müssen dazu eine Erklärung abgeben." Ob es sich um Spionage- oder Wetterballons gehandelt haben soll, sagte der Sprecher nicht.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 nimmt mit Wang Yi wieder ein hoher Vertreter der chinesischen Führung an der Sicherheitskonferenz in München teil. Der Vorsitzende der außenpolitischen Kommission der Kommunistischen Partei Chinas wird auf seiner Reise von Dienstag bis nächsten Mittwoch auch Frankreich, Italien, Ungarn und Russland besuchen. Der frühere, langjährige Außenminister war im Oktober ins Politbüro aufgerückt und hatte den Spitzenposten in der Partei übernommen, der in Chinas Machthierarchie noch über dem Außenminister steht.

