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05.11.2026 12:23:03
China Blocks SoftBank’s $5.4 Billion Robotics Takeover, Impeding Foreign Deals
Chinese authorities stopped the sale of ABB Robotics, owned by a Swiss conglomerate, to SoftBank of Japan amid wider scrutiny of global transactions that could affect Beijing’s technology ambitions.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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