China Building Material Test Certification Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Building Material Test Certification Group hat am 20.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,09 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Building Material Test Certification Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,52 Prozent auf 892,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Building Material Test Certification Group 965,0 Millionen CNY umgesetzt.

China Building Material Test Certification Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,250 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,13 Prozent zurück. Hier wurden 2,60 Milliarden CNY gegenüber 2,61 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,250 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 2,62 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at