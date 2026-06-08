Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
08.06.2026 11:57:01
China car sales downturn extends into May as Volkswagen tests EV revamp
Exports grow 75.1% but the increase isn’t enough to counter the domestic slumpWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!