Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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08.06.2026 11:57:01

China car sales downturn extends into May as Volkswagen tests EV revamp

Exports grow 75.1% but the increase isn’t enough to counter the domestic slumpWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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