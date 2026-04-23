China Catalyst A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China Catalyst A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Catalyst A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 232,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 199,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at