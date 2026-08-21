China Catalyst A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Catalyst A hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,43 Prozent auf 226,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 258,4 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at