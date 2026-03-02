|
China Chippacking Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
China Chippacking Technology A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im letzten Jahr hatte China Chippacking Technology A einen Gewinn von -0,390 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat China Chippacking Technology A im vergangenen Quartal 237,3 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Chippacking Technology A 171,1 Millionen CNY umsetzen können.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,700 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,960 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 767,80 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 666,54 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
