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29.10.2026 06:31:29
China Chippacking Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
China Chippacking Technology A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,20 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Chippacking Technology A -0,170 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 336,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 64,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,6 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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