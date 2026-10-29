China Chippacking Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Chippacking Technology A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,20 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Chippacking Technology A -0,170 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 336,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 64,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,6 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at