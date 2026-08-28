China Citic Bank A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

China Citic Bank A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat China Citic Bank A im vergangenen Quartal 86,11 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Citic Bank A 91,57 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at