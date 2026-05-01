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01.05.2026 06:31:29
China Citic Bank A legte Quartalsergebnis vor
China Citic Bank A präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,36 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Citic Bank A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 85,97 Milliarden CNY im Vergleich zu 92,83 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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