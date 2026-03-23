China Citic Bank A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Citic Bank A veröffentlichte am 20.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,31 CNY. Im Vorjahresquartal hatte China Citic Bank A ebenfalls ein EPS von 0,310 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 85,50 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 92,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,20 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 357,91 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 381,73 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at