China Citic Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Citic Bank hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

China Citic Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,960 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Citic Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,55 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 12,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at