China Citic Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Citic Bank präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,79 Milliarden USD – eine Minderung von 1,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,93 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at