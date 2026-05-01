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01.05.2026 06:31:29
China Citic Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
China Citic Bank veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,41 HKD. Im letzten Jahr hatte China Citic Bank einen Gewinn von 0,370 HKD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98,04 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 97,24 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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