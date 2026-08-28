China Citic Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Citic Bank äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 HKD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 100,24 Milliarden HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,92 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at