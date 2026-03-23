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23.03.2026 06:31:29
China Citic Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
China Citic Bank präsentierte am 20.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,26 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,330 HKD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 95,05 Milliarden HKD, gegenüber 100,63 Milliarden HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,54 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,31 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,32 HKD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat China Citic Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 380,57 Milliarden HKD im Vergleich zu 407,34 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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