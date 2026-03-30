China Coal Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Coal Energy lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Coal Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,47 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 48,99 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,35 CNY. Im letzten Jahr hatte China Coal Energy einen Gewinn von 1,46 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat China Coal Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 21,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 147,07 Milliarden CNY im Vergleich zu 188,25 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at