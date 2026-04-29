China Coal Energy präsentierte Quartalsergebnisse

China Coal Energy hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,29 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Coal Energy 0,300 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,19 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,39 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at