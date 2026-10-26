China Coal Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

China Coal Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,15 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,50 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at