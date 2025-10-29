China Coal Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Coal Energy ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Coal Energy die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,36 CNY. Im Vorjahresquartal hatte China Coal Energy ebenfalls ein EPS von 0,360 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,39 Prozent auf 34,36 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 45,44 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at