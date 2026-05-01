|
01.05.2026 06:31:29
China Communications Construction Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
China Communications Construction Company hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 CNY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent auf 155,95 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!