China Communications Construction Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

China Communications Construction Company hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 CNY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent auf 155,95 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at