China Construction Bank A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Construction Bank A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 331,96 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,36 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,31 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,55 Prozent auf 1 408,90 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1 358,85 Milliarden CNY gelegen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,29 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 737,53 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at