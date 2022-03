China Construction Bank A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Construction Bank A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,240 CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Construction Bank A 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 185,18 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 178,27 Milliarden CNY umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 0,237 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 185,18 Milliarden CNY erwartet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,19 CNY gegenüber 1,06 CNY je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat China Construction Bank A 767,34 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 714,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,15 CNY und einem Umsatz von 779,76 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at