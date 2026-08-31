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31.08.2026 06:31:29
China Construction Bank A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
China Construction Bank A präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,32 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Construction Bank A 0,310 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 349,94 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 353,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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