China Construction Bank legte Quartalsergebnis vor

China Construction Bank äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

China Construction Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,920 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,39 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 46,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at