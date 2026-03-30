China Construction Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Construction Bank hat am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat China Construction Bank im vergangenen Quartal 46,86 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Construction Bank 47,17 Milliarden USD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,71 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,10 Prozent auf 188,64 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD und einen Umsatz von 106,81 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at