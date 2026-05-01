China Construction Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China Construction Bank hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 393,72 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 363,44 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at