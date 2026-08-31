China Construction Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China Construction Bank äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 USD, nach 0,870 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat China Construction Bank 52,89 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at