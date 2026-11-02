China Construction Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Construction Bank hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,47 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Construction Bank 0,420 HKD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat China Construction Bank im vergangenen Quartal 392,46 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Construction Bank 360,31 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at